Weimar. Fotografische Dokumentation zum Leben und Schaffen am Bauhaus in Dessau und Weimar ist nun in Lille zu sehen.

„Das Bauhaus in Bildern“

Im französischen Lille ist seit Mittwoch und bis zum 21. März die Ausstellung „Das Bauhaus in Bildern“ zu sehen. Die fotografische Dokumentation zum Leben und Schaffen am Bauhaus in Dessau und Weimar wurde 2018 bereits im Weimarer Schiller-Museum gezeigt. Die Klassik-Stiftung präsentiert die Schau gemeinsam mit dem Land Thüringen, dem Weimarer „Rendez-vous mit der Geschichte“ und dem Goethe-Institut Lille im WAAO – Centre d’architecture et d’urbanisme.