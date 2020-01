Das berühmteste Liebespaar der Welt

DNT-Hausregisseur Jan Neumann inszeniert Shakespeares Tragödie „Romeo und Julia“. Premiere ist am 1. Februar, 19.30 Uhr, im Großen Haus des DNT. Er befragt die Möglichkeiten eines Liebe, die von Beginn an unter schlechten Vorzeichen steht. In den Titelrollen sind Rosa Falkenhagen und Nahuel Häfliger zu erleben.

Herr Neumann, welche Aufgaben hat ein Hausregisseur?

Als Hausregisseur mache ich ein bis zwei Inszenierungen in der Spielzeit, bin in Besetzungsfragen und Spielplanentwicklung einbezogen.

Romeo und Julia sind das berühmteste Liebespaar der Welt. Wie nähert sich ein Regisseur einem so populären Werk?

Die Frage trifft ins Herz des Arbeitsprozesses. Erzählt man das jetzt einfach so, wie es da steht? Oder muss oder kann man sie anders erzählen?

Und damit in Kauf zu nehmen, manchen Leuten vor den Kopf zu stoßen?

Bei einer so bekannten Geschichte wird man immer mit einer Erwartungshaltung konfrontiert sein. Es kann fast nicht ausbleiben, dass der eine oder die andere findet, man hätte die Geschichte anders erzählen müssen. Aber der Plot von Romeo und Julia ist stark, die Geschichte hat ihre eigene Struktur, ihren eigenen Rhythmus. Obwohl es eine Tragödie ist, gibt es viele sehr komische Stellen. Das ist das, was Shakespeare im Kern ausmacht. Darauf kann man vertrauen, dass das funktioniert.

Welche Möglichkeiten haben Sie als Regisseur?

Oft wird versucht, die uralten Geschichten direkt in unsere heutige Welt zu übersetzen, in der Art, wie inszeniert wird. Dann spielt Romeo und Julia in einer Metzgerei oder am Flughafen. Der Konflikt zwischen den Familien Capulet und Montague aber zum Beispiel wird nie definiert, Shakespeare hat nicht geschrieben, warum die Familien verfeindet sind. Ich finde es also falsch, mich für eine Lesart des Konflikts zu entscheiden, beispielsweise einen Religions-Streit. Das würde einengen. Mich interessiert eher das Metaphorische an Romeo und Julia, die Archaik der Liebesgeschichte.

Was könnten Sie an der szenischen Umsetzung verändern?

Nehmen wir die berühmte Balkonszene, die sich als das Geschlechterklischee schlechthin liest: Julia auf dem Balkon, Romeo schmachtend darunter. Wir haben uns gefragt: Kann man das umdrehen, er oben stehen, und sie unten? Sie macht ihm ja den Heiratsantrag. Oder spielen wir es ganz ohne Balkon auf einer Ebene? Wir haben viel probiert. Und sind am Ende doch bei der Originalsituation geblieben. An der Modernität des Textes ändert sich nichts, man kann, wie gesagt, vertrauen, was Shakespeare geschrieben hat.

Welche ist für Sie die stärkste Figur im Stück?

Eindeutig Julia. Sie ist diejenige, die modern und sehr rational handelt. Romeo ist der impulsive, der emotionale, der triebgesteuerte. Er bringt im Laufe des Stücks drei Menschen um beziehungsweise verschuldet deren Tod. Am Ende kann er gar nicht anders, als sich selbst zu töten. Julia reflektiert, ununterbrochen, und jede Entscheidung wird durchdacht. Ein schönes Detail: Romeo wählt einen in der damaligen Zeit als „weiblich“ geltenden Selbstmord, das Gift. Julia ersticht sich dagegen mit einem Messer, was seinerzeit als „männliche“ Selbstmordtechnik galt. Aber als Regisseur finde ich natürlich alle Figuren stark, jede auf ihre Weise.

Welche Rolle spielt Pater Lorenzo?

Lorenzo traut Romeo und Julia heimlich. Er hofft, dass durch diese Verbindung endlich Frieden einkehrt zwischen den Familien. In seinem ersten Monolog vergleicht er den Menschen mit einer Pflanze, in der Heilkraft und Verderben schlummern. Aber man kann das Gute wollen, und dann geht es doch entsetzlich schief.

Wollten Sie dem berühmtesten Liebespaar der Welt nicht einmal ein Happy End gönnen?

Es gab schon 400 Jahre hindurch immer wieder Versuche, das anders zu schreiben. Dieser Frage muss man sich stellen. Ich glaube, dass der Handschlag von Capulet und Montague über dem Grab ihrer beiden Kinder am Ende die versöhnlichste Geste ist.

Wurden für die Inszenierung, Schauspieler von außen verpflichtet?

Wir konnten das Stück voll aus dem eigenen Ensemble besetzen. Die Rollen sind klassisch besetzt. Man hätte das Liebespaar ja auch mit zwei Frauen oder zwei Männern besetzen können oder mit zwei alten Leuten. Wir haben uns an die Vorgaben gehalten.

Worauf kann das Publikum sich freuen?

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich darauf freuen, dass sie wirklich Romeo und Julia sehen. Die bekannteste Liebesgeschichte der Weltliteratur, die so traurig und komisch zugleich ist, wie das nur Shakespeare schreiben kann, und die auf jeden Fall unterhalten und berühren wird.

Für die Premiere gibt es noch Restkarten an der Theaterkasse. Die nächsten Aufführungen sind am 21. Februar, 8. und 28. März, 24. April