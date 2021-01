Das Sofa als Kunstgegenstand

Aus verschiedenen künstlerischen Perspektiven wird das „Sofa“ in einer virtuellen Ausstellung betrachtet, die von Montag, 18. Januar, an im „Nova Kunstraum“ der Bauhaus-Universität via Instagram zu besichtigen ist. 15 Künstler widmen sich dem Sofa als Einrichtungsgegenstand, Lifestyle-Objekt und Aufenthaltsort, aber auch als Sinnbild für einen gegenwärtigen Gemütszustand, teilte die Bauhaus-Universität Weimar mit.

Flankiert wird die Online-Ausstellung von einem Begleitprogramm aus Vorträgen, Filmscreenings, Musik und Performances. In einer Zeit, in der sich das Leben der meisten Menschen zu Hause abspielt, ist das Sofa mehr denn je zu einem Dreh- und Angelpunkt und noch darüber hinaus zu einem Ort für künstlerische Produktion und Rezeption geworden.

Die Ausstellung ist auf dem Instagramkanal @sofasogood.nova zu besichtigen. Das Live-Begleitprogramm findet vom 18. bis 22. Januar jeweils ab 20.21 Uhr statt. Der „Nova Kunstraum – Nova Art Space“ wurde im Frühjahr 2019 als Plattform für zeitgenössische Kunst an der Bauhaus-Uni Weimar gegründet und hat seither sechs große Projekte realisiert.

www.nova-space.org