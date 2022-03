Kinder und Jugendliche wollen in Weimar ein Zeichen für Solidarität und Frieden setzen.

Demo gegen Ukraine-Krieg: Kinder und Jugendliche wollen in Weimar Stimme erheben

Weimar Weimarer Kinder und Jugendliche haben zur Teilnahme an einer eigenen Demonstration aufgerufen.

Im Angesicht des Krieges in der Ukraine haben Weimarer Kinder und Jugendliche zur Teilnahme an einer eigenen Demonstration ausgerufen. Unterstützt werden sie dabei vom Kinderhaus, dem Zirkus Tasifan, dem Team Jugendarbeit, dem Kinderbüro sowie den Clubs Waggong/Kramixxo und Nordlicht.





Das Geschehen und die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine seien auch für die Kinder und Jugendlichen in Weimar dramatisch und unfassbar zugleich, heißt es in dem Aufruf. Daher hätten „einige Kinder aus unserer Stadt die Initiative ergriffen und wollen auch ihre Stimme gegen diesen furchtbaren Krieg erheben und selbst ein Zeichen für Solidarität und Frieden setzen“.



Transparente und selbst gemalte Bilder mitbringen





Ausgangspunkt der Demo ist am Samstag, 5. März, der Bahnhofsvorplatz. Von dort bewegt sich der Zug über die Carl-August-Allee sowie den Goetheplatz zum Theaterplatz. Gegen 17 Uhr sei dort eine kurze Abschlusskundgebung mit Wortbeiträgen von Kindern und gemeinsamen Liedern vorgesehen.





Die jungen Teilnehmer wurden darum gebeten, Transparente und selbst gemalte Bilder mitzubringen. Über die beteiligten Einrichtungen wurde zudem ein Plakatvordruck versendet. Wichtig: Es gelten Maskenpflicht für Kinder ab sechs Jahre und die Abstandsregeln.





Treffpunkt: Samstag, 5. März, 15.45 Uhr; August-Baudert-Platz