Edoardo Costadura (im Bild) vom Lehrstuhl für französische und italienische Literaturwissenschaft am Institut für Romanistik der Schiller-Universität Jena, spricht mit Jürgen Ritte über „Den Westen übersetzen“.

„Den Westen übersetzen“ – Diskussion in Weimar

Die Anna Amalia Bibliothek lädt in ihren Bücherkubus ein – in digitaler Form und zeitunabhängig. In der Reihe „Übersetzen! Das ‚Schreiber Sofa‘“ widmet sich die zweite Veranstaltung dem Thema „Den Westen übersetzen“.

Der Jenaer Romanist Edoardo Costadura und der in Paris lebende Übersetzer Jürgen Ritte diskutieren über die Idee des Westens, die Herausforderungen des literarischen Übersetzens und über die Frage, ob man ‚Übersetzen‘ studieren kann. Auch die Auftakt-Veranstaltung „Den Osten übersetzen“ ist online noch einsehbar.

