Der vergessene Kunstschatz

Regisseur Tom Ehrhardt aus Leipzig kommt mit Gabriele Stötzer (Erfurt) und dem Weimarer Fotografen Claus Bach am Sonntag, 26. Januar, 17 Uhr, zu einem Filmgespräch ins Kino Mon Ami. Gezeigt wird der Film „Der vergessene Schatz“. Der Film thematisiert einen Schatz, der an einem geheimen Ort in Brasilia gelagert ist: die größte Privatsammlung non-konformer Kunst aus der DDR. Ihr Sammler ist der brasilianische Diplomat Francisco Chagas Freitas.