Dia-Ton-Show über Norwegen im Weimarer Mon Ami

Weimar. Norwegen steht im Mittelpunkt einer Multimediashow am 24. Oktober.

Ihre Multimediashow über Norwegen präsentieren der Opernsänger und Bildjournalist Thomas W. Mücke und seine Frau Nina, Berlin, am Sonntag, 24. Oktober, um 16 Uhr im Mon Ami.

Die Diashow führt in die grandiose Natur und Landschaft Norwegens, in die Weite und Stille Lapplands. Sie führt aber auch nach Oslo mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten, nach Trondheim mit dem Nidaros-Dom, in eine der historischen Stabkirchen. Thomas W. Mücke setzt zudem gesangliche Akzente.

Karten gibt es an der Abendkasse.