Maria Schubert im Gespräch mit Dr. Michael Haspel zu Ihrem Buch "We shall overcome. Die DDR und die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung" im Jugend- und Kulturzentrum mon ami in Weimar

Historikerin Maria Schubert stellte am Montag ihr Buch „We shall overcome“ vor.

Die DDR und „We shall overcome“

Wer in den frühen Siebzigern in der DDR zur Schule ging, der kam um Angela Davis nicht herum. Sie stand für die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung in den USA. – Maria Schubert hat neben der offiziellen SED-Politik auch die Umdeutungen des Bildes bei der Bevölkerung untersucht. Im Gespräch mit Michael Haspel stellte sie im Mon Ami ihr Buch „We shall overcome“ vor. Im Anschluss spielte das Trio „I am three“ Kompositionen von Charles Mingus, der mit „Fables of Faubus“ Musik und politische Botschaft der Bürgerrechtsbewegung verband.