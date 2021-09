Die gute Fee von Station 2 der Weimarer Psychiatrie

Weimar. Magyar-Vizsla Hündin gehört nach erfolgreicher Ausbildung offiziell zum Team des Sophien- und Hufeland-Klinikums.

Als offizielles Team-Mitglied bereichert seit kurzem die Magyar-Vizsla Hündin Fee die Station Psychiatrie 2 im Klinikum Weimar. Schwester Annett, Krankenschwester in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, hat zuvor mit ihrer zweijährigen Hündin die anspruchsvolle Ausbildung zum Therapiebegleithundeteam absolviert.

Einmal wöchentlich begleiten beide nun Patientinnen und Patienten auf Spaziergängen. Mit ihrem erfrischenden Wesen motiviert Fee die Erkrankten und erzielt positive Effekte bei ihnen, betonte die Klinik gegenüber unserer Zeitung. Schwester Annett und Fee knüpfen mit ihrer Arbeit an die guten Erfahrungen an, die bereits mit dem Therapiebegleithund Finn gemacht wurden, bevor dieser altersbedingt in den Ruhestand ging.

Schwerpunkt der Arbeit von Fee sind Gruppenspaziergänge im Wiesen- und Waldgelände im Umfeld des Klinikums. Aber auch in der Gruppenarbeit auf der Station soll die Ehrenamtlerin auf vier Pfoten zukünftig zum Einsatz kommen. Ein gut sozialisierter Hund werte nicht, aber er reagier auf die Gefühle seines Gegenübers, wissen Experten. So helfe Fee dabei, die Stimmung der Patientinnen und Patienten zu verbessern, das Selbstwertgefühl zu steigern und soziale Kompetenzen zu fördern. Für Menschen mit depressiven Erkrankungen, auf deren Behandlung die Station spezialisiert ist, eigne sich die tiergestützte Therapie daher in besonderem Maße.

„Der Wunsch, Fee zum Therapiebegleithund ausbilden zu lassen, reifte allmählich“, berichtete Schwester Annett. „Zum einen schien die Magyar-Vizsla-Hündin aufgrund ihres aufgeschlossenen Wesens prädestiniert für die Arbeit mit Menschen. Dann gab es das Wissen um Finn, der bereits als Therapiebegleithund im Klinikum im Einsatz war. Und schließlich bestärkte mich die positive Resonanz von Patientinnen und Patienten, die ich ab und an bei privaten Spaziergängen mit Fee in der Nähe des Klinikums traf.“

Chefarzt Richard Serfling und das gesamte Team der Station standen den Plänen von Schwester Annett aufgeschlossen gegenüber. So kam der Stein ins Rollen, sodass sich Schwester Annett und Fee über eine Dauer von acht Monaten zum Therapiebegleithundeteam ausbilden ließen.

Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie behandelt Menschen mit seelischen Schwierigkeiten durch ein multiprofessionellen Team aus Ärzten, Psychologen, Sozialarbeitern, Ergo-, Sport- und Kreativtherapeuten sowie anderen Berufsgruppen. Und nun auch wieder mit tierischer Hilfe.

