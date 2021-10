„Die jungen Kadyas“ im Weimarer Lichthaus-Kino

Yvonne und Wolfgang Andrä (Foto) stellen ihren gemeinsam mit Eyal Davidovitch gedrehten Film „Die jungen Kadyas“ in der 19. Schul-Kino-Woche im Lichthaus-Kino in Weimar vor.

Weimar. Erste Veranstaltungen der 19. Schul-Kino-Woche in Thüringen sind ausgebucht.

Die Programme der 19. Schul-Kino-Woche Thüringen vom 15. bis zum 26. November stehen fest. Trotz der durch Corona veränderten Rahmenbedingungen ist die Nachfrage durch Lehrkräfte wieder sehr groß, teilte Anne Stechert mit. Einige Veranstaltungen seien bereits ausgebucht. In den Weimarer Kinos stehen unter anderem der Defa-Film „Sieben Sommersprossen“, die Literaturverfilmung „Jim Knopf und die wilde 13“ und der Dokumentarfilm „Oeconomia“ auf dem Spielplan.

Filmvermittler Klaus-Dieter Felsmann wird in der Filmreihe „75 Jahre DEFA“ am Donnerstag, 18. November, im Cinestar den 1978 gedrehten Jugendfilm „Sieben Sommersprossen“ präsentieren. In der Filmreihe „Jüdische Geschichte(n)“ stellt Regisseurin Karin Kaper am 22. November im kommunalen Kino Mon Ami ihren Film „Walter Kaufmann – Welch ein Leben!“ vor, und die Weimarer Filmemacher Yvonne und Wolfgang Andrä möchten am 23. November im Lichthaus-Kino zu ihrem Film „Die jungen Kadyas“ mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen.

www.schulkinowoche-th-st.de