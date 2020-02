Die letzten Spuren vom Streichelzoo

Nur Weimarer über 30 können sich noch an den Schuppen am Streichelzoo der Station Junger Naturforscher erinnern. Seine ursprünglich Funktion verlor er mit der Auflösung der Station. Die IG Papiergraben aber nutzte ihn weiter. Als offener Werkstattraum im Sommer und als Werkzeugschuppen in den Wintermonaten. Mit kleineren Reparaturen überstand er die Jahre.

In diesem Winter sind nun aber Dach und Wände größtenteils erneuert worden. Denn die alten Teile waren so marode, dass sich im vergangenen Sommer dort Hornissen einnisten konnten. Die Arbeitsleistungen dafür erbrachten auch in diesem Fall die ehrenamtlichen Mitarbeiter der IG. Für das Material haben Markthändler Ansgar Brokamp und seine Kunden am letzen Tag des Weihnachtsmarktes gesorgt.

Seit Jahren widmet Ansgar Brokamp, der das Jahr über mit seinem Crepes-Wagen auf dem Wochenmarkt steht, den letzten Tag seines Glühweinstandes auf dem Weihnachtsmarkt einem Weimarer Kinderprojekt. In diesem Jahr kamen beim sogenannten Leertrinken 600 Euro zusammen. Das waren noch einmal hundert Euro mehr als im vergangenen Jahr. Den Spendenscheck übergaben er und seine Frau am Freitag in der Station.

„Investitionen in die Substanz sind für die IG Papiergraben immer nur in kleinen Schritten machbar“, erläutert Dirk Wendelmuth. Er gehört mit dem Jugendzirkus Tasifan, der Grünen Liga Thüringen, dem Förderverein Jenaplanschule Weimar, dem Förderverein Diesterwegschule, dem Kinderbüro der Stadt Weimar, den Erlebniswelten Outdoorteam, dem SOS Familienzentrum, dem Kindergarten Billroth, dem Humboldt Gymnasium Weimar und der Deutsch-Koreanischen Gemeinde zur Trägergemeinschaft der Station.

So wurden im Vorjahr die Scheune erneuert, mit Hilfe der Wohnstätte vor drei Jahren sanitäre Anlagen ausgebessert und mit der Weihnachtsspende der KTW die Toilettencontainer angeschafft. Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten erfolgen dabei meist in den Wintermonaten, wie jetzt an der Multifunktionshütte. Kinderprojekte ziehen auf dem Gelände erst ab Ostern wieder ein. Dann schlägt auch Tasifan sein Zelt für den Osterferienzirkus am Papiergraben auf.

Übrigens: Ansgar Brokamp kehrt ab März wieder auf den Wochenmarkt zurück.