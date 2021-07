„Die Mitschuldigen“ unter freiem Himmel

Goethes Lustspiel „Die Mitschuldigen" wird Open Air in der historischen Aufführungspraxis des späten 18. Jahrhunderts aufgeführt.

Großkochberg. Goethes „Die Mitschuldigen“ wird Open Air auf dem Theaterplatz des Liebhabertheaters Schloss Kochberg aufgeführt.

Auf dem Programm des Liebhabertheaters Schloss Kochberg steht am Samstag, 31. Juli, 17 Uhr, und am Sonntag, 1. August, 16 Uhr, Goethes Lustspiel „Die Mitschuldigen“. Die Neuinszenierung vom letzten Jahr konnte wegen der Corona-bedingten Ausfälle 2020 leider erst selten gezeigt werden. Die Aufführungen finden bei jedem Wetter auf dem Theaterplatz statt. Eine halbe Stunde vor Beginn gibt die Theaterleiterin eine Einführung in Stück und Inszenierung.