Diskussion um nächtliche Sicherheit im Weimarhallenpark

Weimar will seinen Weimarhallenpark als grüne Oase, Ort der Ruhe und Erholung. Und manchmal als Veranstaltungsort.

Weimar. Nachts schließen? Mehr Polizei-Präsenz? Was hilft dagegen, dass sich im Weimarhallenpark die Drogenszene ausbreitet? – Dazu gehen nach der schweren Verletzung eines 24-Jährigen durch Messerstiche am vergangenen Wochenende die Meinungen weit auseinander. Die Polizei geht bei ihren Ermittlungen von einer Auseinandersetzung in der Drogenszene aus.