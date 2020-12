Diskussion um politischen Vandalismus-Beschluss

Mit einem Beschluss vom vergangenen Mittwoch hat der Stadtrat die Stadtverwaltung aufgefordert, allen Personen oder Personenvereinigungen, die Sachbeschädigungen an städtischen Immobilien begangen haben, im Rahmen des Hausrechts das Betreten von städtischen Immobilien für zwei Jahre zu untersagen. Einzige Ausnahme sollen Schulen sein, an denen die Personen Schüler sind. Zudem soll mit den Personen oder Vereinigungen, in deren Vorstand sie tätig sind, für die Dauer von zwei Jahren kein Miet- oder Nutzungsvertrag mehr für Immobilien abgeschlossen werden, die sich im Eigentum der Stadt, städtischer Gesellschaften oder Betriebe befinden.





Der Beschluss wurde von CDU, Weimarwerk-FDP-Piraten und AfD mit einer Stimme Mehrheit gefasst und hat für hitzige Diskussionen gesorgt. SPD-Stadtrat Daniel Gracz nennt den Beschluss eine „bewusste Eskalationsspirale“. Die Idee sei weder praxistauglich noch führe sie zu irgendeinem wünschenswerten Ergebnis. Die Maßnahme werde zudem auf unschuldige Bürger ausgeweitet. Das widerspreche grundlegenden rechtsstaatlichen Standards.

Eine „doppelte Bestrafung“ sieht die grüne Fraktionsvorsitzende Ann-Sophie Bohm. „Regelverstöße Einzelner müssen rechtlich geahndet werden, nicht durch soziale Ausgrenzung“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von SPD, Grünen und Linken. Deren Fraktionsvorsitzender Dirk Möller meint: „Durch die unzulässige Bestrafung über das Strafrecht hinaus verhärtet sich die Situation. Sie drängt Straffällige weiter aus unserer städtischen Gemeinschaft heraus und betrifft Personen, die mit dem eigentlichen Vergehen nicht zu tun haben.“ So löse man die Probleme nicht.



CDU und Weimarwerk hatten den Antrag bereits im Juli als Eilantrag eingebracht. Zuvor waren unter anderem Mauern am Wielandplatz und an der Stadtbücherei, an den Büros von CDU und SPD und am Schillermuseum mit politischen Losungen beschmiert, aber keine konkreten Täter ermittelt worden. Zuletzt wurden mehrfach Stelen des Weimarer Geschichtsfestivals bis zur Unkenntlichkeit beschmiert.