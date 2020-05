Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„DisTanz bringt uns zusammen“

Unter dem Titel „DisTanz – bringt uns zusammen“ startet das DNT am 3. Juni in Kooperation mit dem Kinderbüro und dem SOS Familienzentrum Weimar ein digitales Tanztheaterprojekt. Das kostenfreie Angebot wird durch das Programm des Deutschen Bühnenvereins „Zur Bühne“ gefördert. Es richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen 5 bis 18 Jahren aus Weimar und dem Weimarer Land, die Spaß an Bewegung und Lust haben, in dieser Form etwas gemeinsam entstehen zu lassen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. In wöchentlichen Online-Unterrichtseinheiten werden Anregungen vermittelt, um selbstständig tänzerische Solos und Duette zum Thema Nähe und Distanz zu erarbeiten. Projektleiterin ist die Tanzpädagogin Anja Bettenhäuser. Die Teilnehmer nehmen ihre Tanzsequenzen selbst oder mit Hilfe der Eltern auf. Daraus gestaltet die Videokünstlerin Kate Ledina einen Film. Der Tanzkurs findet immer Mittwochnachmittags in zwei Altersgruppen statt.

Anmeldung bei Kathrin.Ledina@nationaltheater-weimar.de