Felix Bieber ist wieder mit seinem handgemachten „Biebereis“ am Samstag bei der „Feinen Weihnacht“ in der Notenbank dabei.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dittes: Notenbank hat neuen Besitzer

Mit rund 35 Ständen wartet Samstag die „Feine Weihnacht“ auf, die die letzte in der Notenbank sein könnte. Die Heyge Stiftung hat das imposante Gebäude an der Steubenstraße nach Angaben des Landtagsabgeordneten Steffen Dittes (Linke) an den Immobilieninvestor S Immo AG verkauft. Dittes zeigte sich besorgt um die Zukunft als beliebter Kultur- und Veranstaltungsstandort sowie als Sitz gemeinnütziger Arbeit und der Kreativwirtschaft.

Bei dem Käufer handele es sich um eine „Immobilien-Investment-Gesellschaft, deren Interesse an erworbenen Immobilien sich alleinig auf die Gewinnerzielung reduziert“, so Dittes. Es sei daher zu befürchten, „dass viele der im Kulturbereich tätigen Mietparteien dem drohenden Verwertungsdruck nicht standhalten werden können“. Dittes sieht den Oberbürgermeister gefordert, schnellstmöglich mit dem Investor mit dem Ziel in Gespräche zu treten, das auch unter den neuen Eigentumsverhältnissen der Charakter der Notenbank erhalten bleibe.

Neu unter den Anbietern feiner Weihnachtsgeschenke ist Bettina Kübler aus Jena mit ihrem Label „Lieblingsstück Textil“, das für textile Accessoires und Hüte steht. Socken, Püppchen und Holzspielzeug bietet in der Notenbank erstmals Katja Wolf (Max & Murkel, Weimar) an. „Von Weimar“ heißt das Label von Anja Krause, die Kissen und Deko fertigt und ebenso Premiere bei „Feine Weihnacht“ hat wie Mathilde Briolant (Armbänder) und der Holzskulpturen-Künstler Stefan Hackel aus Guthmannshausen.

Zum Rahmenprogramm gehören ein Bastelraum für Kinder mit Betreuung, ab etwa 14 Uhr Livemusik von „Die Ambulanz“ auf der Dachterrasse sowie ein Einpackservice.

Samstag, 14. Dezember, 11 bis 18 Uhr; Steubenstraße; Eintritt 2,50 Euro, Kinder frei