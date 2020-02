Drei Bewerber um Nachfolge von Karl-Heinz Kraas

Drei Männer haben sich um die Nachfolge von Karl-Heinz Kraas als Ortsteilbürgermeister von Oberweimar-Ehringsdorf beworben. Der 71-Jährige, der erst im Juni des vergangenen Jahres die Stichwahl mit 54,6 Prozent gegen die bündnis-grüne Kandidatin Ines Bolle gewinnen konnte und seit 1994 das Ehrenamt inne hat, hatte bereits Ende 2019 angekündigt, aus persönlichen Gründen zum 31. März zurückzutreten.

Als Bewerber für die Wahl am 22. März hat der Wahlausschuss den Rentner Günter Zimmermann (parteilos) zugelassen, der seit 2004 dem Ortsteilrat angehört und seit dem Vorjahr stellvertretender Ortsteilbürgermeister ist. Ebenso den Elektriker-Meister, der vom Bürgerbündnis Weimar-Werk und von der CDU aufgestellt wurde, und den Geschäftsführer Gerhard Pilz (parteilos). Sowohl Ender als auch Pilz gehören dem aktuellen Ortsteilrat nicht an.

Bereits ab dem Montag der kommenden Woche, dem 2. März, können die Wahlberechtigten ihren Kandidaten per Briefwahl im Haus I der Weimarer Stadtverwaltung in der Schwanseestraße 17 (Raum 225) unterstützen. Rund 4750 Bewohner sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Dafür stehen Wahllokale in der Fürnberg- und der Park-Grundschule bereit, ebenso in der Waldorfschule, der Gemeinschaftsschule am Hartwege und in der Internationalen Schule.

Als Termin für eine Stichwahl steht der 5. April fest, wenn keiner der drei Kandidaten am 22. März mehr als 50,0 Prozent erhält. Ob ein zweiter Urnengang notwendig wird, könnte nach Informationen des städtischen Wahlleiters Olaf Schäfers erfahrungsgemäß etwa 40 Minuten nach Schließung der Wahllokale feststehen.

Die drei Kandidaten stellen sich bereits ab der kommenden Woche – jeweils ab 19 Uhr – interessierten Wählern vor, die dabei auch Fragen an die Bewerber stellen können. Und zwar am Mittwoch, dem 4. März, im Vereinshaus Linde in Ehringsdorf, am Dienstag, dem 10. März, im Siedlerheim Siedlersfreud, sowie am Donnerstag, dem 19. März, im Bienenmuseum in Oberweimar.