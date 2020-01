Landkreis. In Ramsla, Tonndorf und Buttelstedt ziehen in dieser Woche die Feuerwehren Bilanz.

Drei Feuerwehren ziehen Bilanz

Drei freiwillige Feuerwehren aus dem Weimarer Land sind in dieser Woche an der Reihe, Bilanz über das vergangene Einsatzjahr zu ziehen, Jubilare zu ehren und Beförderungen vorzunehmen. Bereits am Freitag, 31. Januar, trifft sich die Ramslaer Wehr zu ihrer Jahreshauptversammlung. Sie beginnt um 18.30 Uhr im „Goldenen Hufeisen“. Die Tonndorfer versammeln sich am Samstag, 1. Februar, um 18 Uhr im „Deutschen Kaiser“. Eine Stunde später tagt auch Buttelstedts Feuerwehr im städtischen Saal am Markt.