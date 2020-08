Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Studierende mit Medienkunstpreis 2020 ausgezeichnet

Der Medienkunstpreis 2020 der Bauhaus-Universität Weimar geht an Maike Alisha Effenberg, Franziska Burkhardt und Alfredo Ardia. Sie wurden am Wochenende für ihre Abschlussarbeiten im Studiengang Medienkunst / Mediengestaltung in der Galerie Eigenheim ausgezeichnet.

Maike Alisha Effenberg erhält für ihre Bachelorarbeit, die Klanginstallation „Listening To Nature“, den mit 1200 Euro dotierten ersten Preis. Sie nähert sich mit ihrer Arbeit dem Thema (Selbst-)Heilung in der Natur in Anlehnung an Ökosysteme wie den Wald. Vier Stimmgabeln, welche einen Helmholtz Soundsynthesizer nachbilden, verwandeln Arbeitsprozesse in Klänge. Ein sogenanntes Homöostat reagiert ausgleichend auf äußere Störungen. Der Rezipientin wohnt den fortlaufenden Ausgleichsmomenten der Klangmaschine bei und macht eine maschinelle Naturerfahrung.

Den mit 800 Euro dotierten 2. Preis verliehen die Jurorinnen Franziska Burkhardt für ihre Masterarbeit „Eine Mutter* schafft das nicht allein“. In ihrer 40-minütigen Performance rückt die Künstlerin Themen wie Sorgearbeit, Mehrfachbelastung und intergenerationelle ,ererbte’ Belastung von Müttern in den Fokus. Sie verknüpft eigene Erfahrungen mit Recherchen, die sie zum Thema Mutter-Sein gemacht hat.

Der 3. Preis geht an Alfredo Ardia für seine Masterarbeit „Höömii – The Voice of Wind“. Der Masterstudent reiste für seine räumlich erfahrbare 8-Kanal-Klanginstallation in die Mongolei, wo er die Beziehung zwischen den Klängen der Natur und dem traditionellen mongolischen Kehlkopfgesangsstil Höömii untersuchte. In seiner Soundinstallation werden die Aufnahmen über acht Lautsprecher abgespielt. Die räumliche Anordnung bezieht sich auf die Kreisläufe der Natur, der ländlichen Produktion, die kreisförmigen Bewegungen der Hirten und ihrer Herden.

Die Filmförderpreise des Bauhaus Film-Instituts gingen an das Team „Film-Initiative“ (1000 Euro) sowie an Angel Genkov und an das Dreierteam Mirko Muhsoff, Kai Zwettler und Ivan Djambov (jeweils 500 Euro). Mit diesen Zuwendungen werden Filmvorhaben oder noch im Entstehen befindliche Arbeiten und Konzepte unterstützt.

Bereits zum 11. Mal stiftete die Merkur Privatbank insgesamt 4500 Euro für die Preise der Medienkunst/Mediengestaltung an der Bauhaus-Universität sowie den Filmförderpreis des Bauhaus Film-Instituts. Alle nominierten und die Gewinner-Arbeiten sind bis zum 14. August 2020 in der Galerie Eigenheim im Weimarhallenpark zu sehen.

Medienkunstpreis. Galerie Eigenheim, Gärtnerhaus, 31. Juli – 14. August 2020, Dienstag bis Samstag, 14 bis 19 Uhr.