Dreifaches Gedenken am Volkstrauertag in Bad Sulza

Bad Sulza. Zentrale Veranstaltung für die Landgemeinde findet am 14. November in Kösnitz statt.

Mit drei Veranstaltungen wird am Sonntag, 14. November, in der Landgemeinde Bad Sulza der Volkstrauertag begangen. Das zentrale Gedenken findet nach Angaben von Bürgermeister Dirk Schütze (SPD) in Kösnitz statt. Dort kommen die Menschen von 14 bis 14.30 Uhr am Denkmal im Kirchgarten zu einer Andacht zusammen, die ein Posaunenchor begleiten werde.

In Reisdorf wird bereits ab 9 Uhr am Denkmal vor der Kirche der Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaft gedacht. Ferner wird der Volkstrauertag in Bad Sulza ab 9.30 Uhr am Denkmal in der Ludwig-Wiegand-Straße (Parkplatz) begangen.

Dirk Schütze hat alle Teilnehmer dazu aufgerufen, angesichts der Corona-Pandemie auch im Freien die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.