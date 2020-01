Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dreijährige angefahren - 31-Jähriger klaut Transporter - Böller im Kofferraum

Dreijährige angefahren

Im Beisein der Mutter betätigte das dreijährige Mädchen an einer Fußgängerampel an der B87 in Kranichfeld den Grünwunschtaster. Allerdings rannte sie unmittelbar nach Drücken dessen auf die Straße. Weder die Mutter noch das gerade vorbeifahrende Auto konnte reagieren. Der 57-jährige Fahrer des Seat wich zwar noch leicht aus, doch das Kind rannte ihm seitlich ins Fahrzeug.

Laut Angaben der Polizei, trug das Mädchen keine nennenswerten Verletzungen davon, wurde aber zur eingehenden Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

31-Jähriger klaut Transporter und Rucksack von Baustelle

Während einer Streifenfahrt durch den Weimarer Süden fiel Beamten der Polizeiinspektion am Montagmittag ein Mann an einem Transporter auf, der in einem Rucksack wühlte. Die Polizisten sprachen den Mann an, welcher sich bei seinen Angaben in Widersprüche verwickelte.

Wie die Polizei berichtete, versuchten die Beamten die eigentlichen Bauarbeiter des Transporters in der Nähe auszumachen. Nachdem diese gefunden waren, bestätigten sie den Verdacht: sie kannten den Mann nicht, wohl aber den Rucksack. Der Täter gab daraufhin zu, dass er in Geldnöten stecke und den nicht abgeschlossenen Transporter als Chance sah.

Der 31-jährige Weimarer wurde durchsucht, um möglicherweise schon entwendetes Beutegut wieder aufzufinden. Dies war zwar nicht der Fall, aber es wurden mehrere Messer, Tabletten sowie geringe Mengen an Drogen gefunden.

Böller im Kofferaum eines 19-Jährigen gefunden

Während einer Verkehrskontrolle in der Schwanseestraße in Weimar stellten Weimarer Polizisten am Montagabend im Kofferraum eines 19-jährigen Erfurters eine Kiste mit zwölf Böllern fest. Eine Kennzeichnung hatten diese nicht. Sie wurden sichergestellt, wie die Polizei mitteilte. Gegen den Besitzer wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Pkw beschädigt: 1.000 Euro Sachschaden

Am Dienstagmorgen stellte ein Mann aus Wohlsborn fest, dass beide Pkw von ihm beschädigt wurden. Sowohl an seinem Ford als auch dem VW schlug jemand die Seitenspiegel ab. Außerdem wurden die Scheinwerfer auf einer Fahrzeugseite beschädigt. Wie die Polizei berichtete, beläuft sich die Schadenshöhe auf etwa 1.000 Euro. Hinweise zum Täter gibt es derzeit noch nicht.

Positiver Drogentest bei Fahrerin aus Artern

In Kranichfeld wurde Montagnacht die Fahrerin eines Skodas einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der 23-jährigen Fahrerin aus Artern verlief ein Drogentest positiv. Sie wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Das weitere Fahren eines Fahrzeuges wurde ihr vorerst untersagt.

