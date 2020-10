Dreiländer-Schau im Färbedorf

In Zeiten, in denen Corona Reisen ins Ausland erschwert, ist die Welt in der Region zu Gast, zumindest deren Kunst und Handwerk. Im Haus der Farben zeigt der Förderverein „Thüringer Färbedorf Neckeroda“ die Dreiländerausstellung „Kolor - Farben - Väri". Sie zeigt textile Kunst – von gefärbten Stoffen über Wandteppiche bis hin zu Patchwork – sowie Keramik und Malerei aus Finnland, Polen und Thüringen. Ihre Ursprünge hat die Schau 2018. Seinerzeit hatten finnische Künstler und Designer, die seit Jahren Kontakt ins Thüringer Färbedorf halten, die Neckerodaerin Hannelore Stein gebeten, sich an einer Ausstellung zum Thema Farben in Humppila etwa zwei Autostunden nordwestlich von Helsinki zu beteiligen. Im Jahr darauf planten die Finnen ihrerseits, in Neckeroda auszustellen. Da die Räumlichkeiten im Ort zu dieser Zeit schon anderweitig genutzt wurden, holten die Neckerodaer ihren polnischen Partnerort ins Boot. Um die Werke polnischer Künstler erweitert, wurde die Farb-Schau 2019 in Bystrzyca gezeigt. In diesem Jahr kam sie nun nach Neckeroda.

Der zunächst für März vorgesehenen Eröffnung stand jedoch Corona im Weg. Inzwischen läuft die Dreiländerschau im südlichen Weimarer Land. Aus Gründen des Infektionsschutzes konnten die finnischen Künstler jedoch nicht an der Vernissage teilnehmen. „Wir werden die Ausstellung mindestens so lange zeigen, bis das Reisen wieder unproblematisch ist und unsere Freunde aus Finnland hier sein können“, sagte Hannelore Stein. Zunächst für ein Jahr hat „Kolor - Farben - Väri“ seine Heimat im Neckerodaer Haus der Farben. Wer die Ausstellung sehen möchte, sollte sich per E-Mail anmelden und einen Besuchstermin vereinbaren unter info@faerbedorf-neckeroda.de