Dritte Auflage des Genuss-Spektakels schon ausverkauft

Die Starkoch-Besetzung steht fest, die Plätze sind bereits ausgebucht: Dass die dritte Auflage des Genuss-Spektakels „Culinary Open“ für das Spa-Golf-Resort am Gut Krakau bei Blankenhain ein Erfolg wird, lässt sich jetzt bereits absehen. Termin ist der 18. Januar 2020.

Das Prinzip aus den ersten beiden Auflagen bleibt erhalten: An 30 Stationen können sich die Besucher, welche 195 Euro in ihr Ticket investiert haben, mit Kostproben von elf Spitzenköchen sowie sechs Winzern und einem Champagner-Haus verführen lassen. Neben Marcel Fischer, der als Chefkoch des Golfhotel-Restaurants „Masters“ wie immer ein Heimspiel hat, ist mit Martin Hofmann vom Oberhofer „Vergißmeinnicht“ ein zweiter Thüringer Koch am Start. Aus dem lettischen Riga reist Maksims Cekots an, außerdem kochen Thomas Gilles (Niederkassel-Uckendorf), Dominic Jeske (Pulheim), Gerd Kastenmeier (Dresden), Heiko Lacher (Tuttlingen), Bernhard Reiser (Würzburg), Claudia Schröter (Düsseldorf), Hans Stefan Steinheuer (Bad Neuenahr), und Marcel Thiele (München). Fast alle von ihnen haben schon einen Stern im Michelin-Guide ergattert, Steinheuer sogar zwei. Unter den Weingütern ist mit Böhme & Töchter auch eines aus Gleina im Anbaugebiet Saale-Unstrut. Hier sind auch Unternehmen aus Italien und Österreich eingeladen.