Drogen und Alkohol am Steuer und ein 18-jähriger Tatverdächtiger im Küchenschrank

In Weimar meldete die Polizei unter anderem einen 18-Jährigen, der sich vor der Festnahme im Küchenschrank zu verstecken versuchte.

18-Jähriger festgenommen – versteckte sich vor Polizei im Küchenschrank

Die Polizei nahm am Mittwoch Abend einen 18-jährigen Weimarer in seiner Wohnung in Weimar Nord fest. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

Als den Polizisten an der Anschrift die Tür nicht geöffnet wurde, sie aber Geräusche aus dem Inneren hörten, ließen sie die Tür von dem verständigtem Schlüsseldienst öffnen. In der Wohnung trafen sie zuerst nur auf die Mutter des jungen Mannes.

Da die Beamten den Mann aber bei einer früheren Gelegenheit schon einmal in einem Schrank auffanden, schauten sie genauer nach - und wurden fündig. In einem Küchenschrank kauerte der Gesuchte. Er wurde zum Absitzen seiner Strafe einer Jugendarrestanstalt überstellt.

Polizei findet Drogen

Auf dem Bahnhofsvorplatz wurden gestern Mittag ein Mann und eine Frau einer Personenkontrolle unterzogen. Bei der Frau stellte sich heraus, dass gegen sie Ermittlung zu ihrem Aufenthaltsstatus lief.

Zusätzlich sind beide polizeilich bekannt wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Während der 32-jährige Mann von sich aus die Drogen, die er dabei hatte, den Polizisten übergab, wurden die der 30-jährigen Frau erst bei einer Untersuchung gefunden. Die geringen Mengen Crystal, um die es sich nach eigenen Angaben gehandelt haben soll, beschlagnahmte die Polizei.

Fußballfans sprühen Graffiti an ein Unternehmen

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch sprühten ein oder mehrere Unbekannte einen circa 6 Quadratmeter großen Schriftzug auf das Fundament der Einzäunung eines Unternehmens in Legefeld. Eine politische Tatmotivation der Täter kann ausgeschlossen werden. Stattdessen scheint es sich um die Anhängerschaft eines Thüringer Fußballvereins zu handeln.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht ermittelt werden. Ebenso gibt es bisher keinerlei Hinweise zu dem oder den Tätern.

Unter Alkohol und Drogen im Auto unterwegs

Am Mittwochmorgen gegen 7:30 Uhr geriet ein Renaultfahrer in eine Verkehrskontrolle. Im Zuge der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit führte die Polizei mit dem 33-Jährigen auch ein Drogenvortest durch. Dieser ergab, dass der Mann wohl Cannabis konsumiert haben muss.

Die Weiterfahrt wurde dem Weimarer vorerst untersagt. Er selbst wurde zur Blutentnahme verbracht um eine genaue Konzentration der Drogen im Blut zu erhalten.

Kurz vor Mitternacht wurde der Fahrer eines Skodas in der Bertuchstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein mit dem 49-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 0,8 Promille.

