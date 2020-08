Duo „Pangea“ gibt Konzert

„Pangea“ war ein Urkontinent, der alle im Perm vorhandenen Landmassen der Erde umfasste. „Pangea“ nennt sich auch ein Duo, weil seine Musik Elemente verschiedener Musik-Stile und geografischer Herkunft vereinigt. Am Sonntag, 16. August, 19 Uhr, ist „Pangea“ im Innenhof der Alten Feuerwache an der Erfurter Straße 39 zu erleben. Beliebte und bekannte Stücke und Melodien aus Lateinamerika und mediterranen Regionen werden in einer Bearbeitung für Gesang und Klavier von Gonzalo Diaz, Tenor, und Alan Torres, Klavier, präsentiert. Die mediterranen Wurzeln treffen auf Rhythmen und Melodien aus Afrika. Es entsteht eine lebensfrohe Musik, die von „Pangea“ aufgegriffen, bearbeitet und vorgestellt wird.

Info und Karten unter https://lichtblick-weimar.de