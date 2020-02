Eckis Jahr der Jubiläen

Ein Jahr voller Jubiläen breitet sich 2020 vor Weimars langjährigem Hauptabteilungsleiter und ehrenamtlichem Leiter der Bürgerreisen, Hartmut Eckhardt, aus. Im Mai werden es 50 Jahre, dass er und seine Frau Ursula sich das Ja-Wort gaben. Zum 30. Mal jährt sich sein beruflicher Start in der Stadtverwaltung, zum zehnten Mal sein Ausstand dort. Die Tochter feiert einen runden Geburtstag. Eckhardts zweites Kind, die Weimarer Bürgerreise, erlebt im September die 25. Auflage. Und er selbst ist es, der den ganzen feierlichen Reigen eröffnet. Am heutigen Samstag darf sich Hartmut „Ecki“ Eckhardt zum 70. Geburtstag gratulieren lassen.



Seinen Ehrentag verbringtder Jubilar auf Mallorca

Von Angesicht zu Angesicht ist das allerdings nur den wenigsten möglich. Denn der Teilzeit-Weimarer, der inzwischen für mehrere Monate im Jahr in Graal-Müritz an der Ostsee lebt, widmet sich im Moment einer seiner Lieblingsbeschäftigungen: dem Reisen. Seinen Ehrentag verbringt er auf Mallorca.

Und auch jene, die im Frühjahr Glückwünsche zur Goldenen Hochzeit übermitteln möchten, sollen die passende Gelegenheit hierfür nicht dem Zufall überlassen. Schließlich würdigen Eckhardts auch dieses Ereignis mit Weltenbummeln. Die Jubiläums-Hochzeitsreise wird sie nach Nordamerika führen.

Und natürlich kreisen Hartmut Eckhardts Gedanken nach wie vor um Weimars prominenteste öffentliche Tour – um die Bürgerreise. Die 25. ihrer Art, die in diesem Jahr unter anderem in Europas aktuelle europäische Kulturhauptstadt, ins irische Galway, führt, sei nunmehr auch im Detail nahezu komplett geplant.

Einen Vorgeschmack darauf soll am 27. März um 18 Uhr der erste diesjährige Stammtisch der Bürgerreisenden in der Tröbsdorfer Festhalle geben. Hierfür hofft Eckhardt einen Vertreter der irischen Botschaft zu gewinnen, der den Reiseteilnehmern einen Einblick in die Geschichte der grünen Insel und in die gegenwärtige politische Situation des geteilten Landes gibt. Um jener Iren zu gedenken, die für die Unabhängigkeit ihres Landes gestorben sind, werden die Weimarer im September in Dublins „Garten der Erinnerung“ einen Kranz niederlegen.

Auch Eckis Vorbereitungen für die 26. Bürgerreise im kommenden Jahr sind bereits weit gediehen. Ihre Stationen werden Chemnitz, Dresden, Prag, Bratislava und schließlich Cottbus sein, wo Stephan Märki die Weimarer als Intendant des dortigen Staatstheaters empfangen wird – wie schon 2016 in Bern, der Schweizer Hauptstadt.

Zwischen beiden Reisen warten im Herbst diesmal gleich zwei gesellige Abende im Leonardo-Hotel: der obligatorische Abschiedsabend zur aktuellen Tour sowie die große Feier zum 25. Geburtstag der Weimarer Bürgerreise.