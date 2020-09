Ehringsdorf ruft zum bundesweiten Tag des Geotops

Lutz Katzschmann von der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie führt im vergangenen Jahr Interessierte zum Tag des Geotops durch den Travertinsteinbruch in Ehringsdorf .

Auch in diesem ungewöhnlichen Jahr bietet der Ortsteilrat Oberweimar-Ehringsdorf zum bundesweiten Tag des Geotops ein Programm: Es rankt sich am Sonntag, 20. September rund um die geologischen Besonderheiten im eiszeitlich geprägten Ilmtal mit seiner bewegten Geschichte und die weitbekannte Travertinlandschaft an. Organisiert haben es die Ortsteilräte Günter Zimmermann und Rainer Barthel.