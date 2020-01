Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein-Euro-Ticket wird konkreter

Bis zu vier Millionen Euro betragen die Änderungsanträge von Stadtratsfraktionen für die heutige Haushaltssitzung. Nicht der Spitzenreiter, aber fantasievoll ist dabei die Fraktion der Linken, die auf den Verkauf des zur Schließung anstehenden Wohnheims für Sinnesbehinderte verzichten und dennoch Investitionen in die Mon-Ami-Sanierung und die Straßenbeleuchtung erhöhen will. Als Deckung führt die Fraktion einen Zuschuss des Landes in Höhe von fünf Millionen Euro an. Dazu hat die Stadt allerdings nichts Rechtskräftiges in der Hand, das Ausgaben in dieser Höhe genehmigungsfähig machen würde. Umschichtungen von sogar 4 Millionen Euro beantragen die Grünen. „Wir setzen auf neue Bäume und Baumpflege, Klimaschutzprojekte und die Förderung des Radverkehrs“, so Andreas Leps. Für die Einführung eines 1-Euro-Bus-Tickets für alle unter 18-Jährigen sind sollen 100.000 Euro zusätzlich ausgegeben werden. Die Grünen wollten mehr Zeit für die Haushaltsdiskussion. Mit einem späteren Beschluss hätte man auch die höheren Landeszuschüsse berücksichtigen können.

Das 1-Euro-Ticket wollen CDU und Weimarwerk für alle Weimarer einführen. Realistisch sei das allerdings erst zur Jahresmitte umsetzbar. Deshalb setzen die Fraktionen in ihrem gemeinsamen Änderungsantrag dafür 150.000 Euro an. Der größte Änderungsvorschlag betrifft die Straßenbeleuchtung: Sie soll 300.000 Euro mehr bekommen und zur kompletten Umstellung auf LED führen. Das spare Strom und Haushaltsmittel, zudem seien die Preise stark gesunken. Weitere 100.000 Euro sollen dunkle Straßen in Ortsteilen wieder erleuchten helfen. OB Peter Kleine hatte am Mittag die Hoffnung ausgesprochen, im abendlichen Finanzausschuss Kompromisse zu finden, so dass die Verwaltung einiges übernehmen könne. Ein Ergebnis lag bei Redaktionsschluss nicht vor. Die Stadtratssitzung beginnt 17.45 Uhr.