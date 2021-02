Ein offenes Haus im Glockenhof in Weimar Schöndorf

Die Idee, in einer christlichen Gemeinschaft zu leben, reizte das Ehepaar Ursula und Nikolaus Huhn schon seit Langem und entspringt ihrer Vorliebe für die ökumenische Gemeinschaft im französischen Taizé. In ihrem vorherigen Zuhause führten sie mit ihren vier Kindern bereits ein sehr offenes Haus. Allerdings: Schlöben mit nicht einmal 1000 Einwohnern war weit weg vom Schuss. Und die Kinder, inzwischen erwachsen und ausgezogen, waren von so einer Gemeinschaft nicht begeistert.