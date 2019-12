Ein Stück Bauhaus im Herzen der Toskana

Italiens Wetter versöhnte sich schnell mit den Weimarern. Mit einem Tag Verzug konnte die Abordnung um OB Peter Kleine in der toskanischen Partnerstadt Siena den Gropius-Zimmer-Pavillon am Samstag offiziell einweihen.

Der Würfel aus Stahlgerüst, der an seinen Kanten fünf Meter misst, entstand zum Bauhaus-Jubiläum an der Weimarer Fakultät Architektur und Urbanistik. Er abstrahiert mit seiner Form, seinen Maßen und der angedeuteten Inneneinrichtung das Direktorenzimmer, das Walter Gropius 1923 entworfen hatte. In Weimar war der Pavillon zunächst zur Woche der Demokratie auf dem Theaterplatz zu sehen, machte danach Station auf dem Uni-Campus und zog anschließend weiter ins Deutsche Hygiene-Museum nach Dresden. Nun steht er bis Ende Februar im Herzen Sienas – auf dem Domplatz.

Während Julia Heinemann vom Lehrstuhl Bauformenlehre mit vier Studenten den Pavillon planmäßig nach Italien bringen und aufbauen konnte, haderten jene, die ihn einzuweihen hatten, am Freitag mit dem Wetter. Das Flugzeug mit OB Kleine konnte nicht wie vorgesehen in Bologna landen. Auch aus Mailand erhielt der Flieger aufgrund der dortigen Auslastung keine Landeerlaubnis und wurde deshalb nach Venedig umgeleitet.

Die Schönheit der Lagunenstadt konnten die Weimarer indes nur aus dem Kabinenfenster bewundern. Von Venedig aus ging die Reise umgehend mit dem Bus in Richtung Bologna weiter. Dort wartete der Chauffeur aus Siena bereits seit Stunden auf die Weimarer und brachte sie schließlich am Freitag gegen 21.30 Uhr wohlbehalten in die Partnerstadt. An die Eröffnung des Pavillons, die bereits für 17.30 Uhr geplant war, war da freilich nicht mehr zu denken.

Am Samstag hatten die Weimarer zunächst Gelegenheit, sich in Siena umzuschauen. Am Nachmittag wartete in der Santa Maria della Scala, einem ehemaligen, tausend Jahre alten Hospitalkomplex, der heute als Museum genutzt wird, die Eröffnung der Sieneser Bauhaus-Ausstellung mit Möbeln, die den Stil des Staatlichen Bauhauses aufnehmen. Im Anschluss daran bot sich schließlich auch Gelegenheit, den Pavillon nicht weniger feierlich einzuweihen und eine Erläuterungstafel in italienischer Sprache zu installieren.

Seinem Amtskollegen Luigi di Mossi überreichte Peter Kleine einige Exemplare des Bauhaus-Manifests, das als Reprint in der Weimarer Pavillon-Presse entstand. Im 25. Jahr der Städtepartnerschaft regten beide Oberbürgermeister zudem an, den gegenseitigen Austausch zwischen den Hochschulen zu fördern. So suchen die Kunsthochschule und die nationale Jazz-Akademie in Siena ausdrücklich den Kontakt nach Weimar. Nicht zuletzt gab di Mossi Peter Kleine den Wunsch an die Klassik-Stiftung mit auf den Weg, in den nächsten Jahren auch originale Exponate des Weimarer Bauhauses in Siena ausstellen zu können.

Die Rückreise traten die Weimarer am Sonntag bei annehmbarem Wetter an. Nach einem völlig entspannten Flug von Bologna nach Frankfurt/Main hatte sie die Thüringer Heimat gegen 19 Uhr wieder.