Gemeinsames Frühstück der Kindergruppe des Weimarer BV in der Jugendherberge Am Ettersberg.

Ein Wochenende am Ettersberg

Mit einer Freizeit in der Jugendherberge Am Ettersberg hat der Weimarer Boxverein für 16 Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren am Wochenende eine willkommene Abwechslung geboten. Zwei Monaten lag musste das Training in der Boxhalle in Zwangspause, seit sechs Wochen hat es schrittweise wieder begonnen. Da kam der Wochenendausflug gerade recht.





Cheftrainer Thomas Elke, Sportsozialarbeiter Danny Beyer und Sportstudent Narek Bastian hatten für die drei Mädchen und 13 Jungen ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. An der Jugendherberge konnte Tischtennis gespielt und ein kleines Fußballturnier ausgetragen werden. An einem Tag gab es eine Schnitzeljagd, am anderen eine Wald- und Nachtwanderung.



Jeder der Tage begann mit zünftigem Frühsport. Neben viel Bewegung warteten Gespräche über gesunde Ernährung im Wachstum oder etwa über den Wert von Obst und Gemüse (das der Cheftrainer frisch mitgebracht hatte) für Sportler. Besonders die Gespräche und Spiele sollten die Gruppendynamik und die soziale Kompetenz unter den Kindern fördern, sagt Thomas Elke. Den Ruhepol bildeten gemütliche Runden abends am Rost.





„Nach der langen Coronapause waren die gemeinsamen Erlebnisse über ein ganzes Wochenende wichtig für die Gruppe“, weiß Danny Beyer. Denn das Training war bislang meist auf Grundlagen und Athletik beschränkt.