Einbrüche in Weimar - Unfall bei Bechstedtstraß - Frau in Apolda übel beleidigt

Weimar. Die Meldungen der Polizei für Weimar und das Weimarer Land.

Einbrüche in Weimar

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum Sonntagmorgen in ein Mehrfamilienhaus in der Steubenstraße eingebrochen. Der Einbrecher hebelte Türen auf und zerschnitt diverse Schlösser. So kam er in mehrere Kellerverschläge.

Der Einbrecher wurde vermutlich durch Bewegung im Haus aufgeschreckt und verließ den Ort nach bisherigen Erkenntnissen ohne Beute. Er verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein paar Straßen weiter verschaffte sich in der Nacht zum Sonntag ebenfalls ein Dieb Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Er stahl ein Mountainbike, Fahrradzubehör und eine Fußmatte. Der Wert der Beute beträgt etwa 650 Euro.

Unfall in Bechstedtstraß im Weimarer Land

An der Einmündung B7 / Bechstedtstraß kam es am Sonntagabend zu einem Unfall. Eine 38-jährige Fahrerin eines Peugeots kam aus Richtung Bechstedtstraß und wollte auf die B7 auffahren. Hierbei übersah sie einen aus Richtung Erfurt kommenden Hyundai.

Der 43-jährige Fahrer dessen konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden. Die Insassen beider Fahrzeuge erlitten keine Verletzungen.

Die Pkws selbst wurden allerdings stark beschädigt. Sie mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Fahrbahn war bis zur Beräumung der Unfallstelle etwa zwei Stunden teilweise gesperrt.

Frau übel beleidigt

Am 4. Dezember gegen 22.45 Uhr meldete sich eine 43-jährige Frau bei der Polizei, welche mitteilte, dass sie von einem unbekannten Pärchen von der Straße aus auf "das Schändlichste" beleidigt würde. Sie selbst befand sich am Fenster ihrer Wohnung in Apolda in der Bernhardstraße. Zum möglichen Motiv konnte sie keine Angaben machen. Eine Streife konnte im Umfeld keine Personen feststellen. Es gibt vage Hinweise zu den möglichen Tätern. Die Ermittlungen laufen.

Hier lesen Sie mehr Polizeinachrichten aus Thüringen.