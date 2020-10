Eine Frage des Willens

Verärgert, aber mit der Hoffnung auf einen Kompromiss hat Karin Stumpf, die Vorsitzende des Tiefurter Vereins WIR – Wohnen im Ruhestand, auf die Aussagen zum Ilmradweg in der Einwohnerversammlung von Tiefurt reagiert. Als Rollstuhlfahrerin und als Nicht-Tiefurterin sei es ihr unverständlich, dass es in drei Jahren Bauzeit nicht möglich sein soll, eine erträgliche Umleitung anzubieten.

Planungsbüro und Kommunalservice haben aus ihrer Sicht vergessen, eine solche Variante zu finden. „Und im Nachgang will man nicht mehr“, schreibt sie in einem Brief an die Stadtspitze. Die von Anfang an favorisierte Umleitung über die Tiefurter Allee und das Webicht empfindet sie aus vielen Gründen als Zumutung.

Die Strecke von der Kegelbrücke, wo der Radfahrer den Ilmradweg verlässt, über den Stich zur Tiefurter Allee und durch das Webicht sei für Radfahrer und besonders für Kinder und ältere Menschen gemeingefährlich. Die Tiefurter Allee sei unübersichtlich und ständig zugeparkt. Die Straße durch das Webicht sei eng und kurvenreich, stockfinster und durch häufige Wildwechsel in den Morgen- und Abendstunden gekennzeichnet.

Der WIR-Verein biete in Tiefurt zahlreiche Veranstaltungen zu Montagsmusiken, Sommertheater, Scheunenkonzerten und Kindertheater an. Zu jeder könne der Verein etwa 100 Besucher begrüßen. Davon komme mindestens ein Viertel mit dem Fahrrad über den Ilmradweg. Zudem habe fast jede Veranstaltung Rollstuhlfahrer oder E-Scooter-Fahrer zu Gast.

Mit der Umleitung durch das Webicht lasse die Stadt eine weitere Gelegenheit verstreichen, die behindertenunfreundliche Situation in Weimar zu ändern. „Ja, barrierefreies Bauen kostet Geld und es tut auch manchmal weh“, schreibt sie. Auch der Stiftung „wohnen plus“ habe es weh getan, in der Festscheune in Tiefurt ein Behinderten-WC und einen Aufzug einzubauen. „Ich wünsche mir solche mutigen Entscheidungen auch ab und zu mal von der Stadt!“