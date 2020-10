Eine Rispe zum Dank

Heldrungen ist der Stadt Weimar sehr dankbar, dass sie den Zwiebelmarkt unter Corona-Bedingungen möglich gemacht hat. Das betonte Heldrungens Bürgermeister Norbert Enke am Sonnabend. OB Peter Kleine habe bereits im Frühjahr Kontakt zu den Heldrungern gesucht und damit für mehr Sicherheit gesorgt. Nach dem Ausfall vieler Sondermärkte in diesem Jahr hätte so mancher Heldrunger das Stattfinden und das Ergebnis des Weimarer Zwiebelmarktes 2020 nicht für möglich gehalten. Norbert Enke bedankte sich dafür symbolisch beim Weimarer Stadtoberhaupt, indem er ihm eine persönlich gewickelten Zwiebelrispe überreichte.