Einführungswoche für Erstsemester in Weimar

An der Bauhaus-Universität Weimar beginnt am Montag, 19. Oktober, die Studieneinführungswoche für die Erstsemester. Im Wintersemester öffnet die Uni ihre Gebäude wieder für Präsenzveranstaltung in Lehre und Forschung. Auf dem Campus wird ein größtmöglicher Infektionsschutz angestrebt, appelliert die Uni-Leitung an die Einhaltung des Rahmenhygieneplans.