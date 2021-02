Weimar. Das Drama um den verletzten Schwan Friedrich geht bereits in die dritte Woche

Vom Schlauchboot aus pickerten Nadin Margraf und ihre Freundin Nicole Schneider am Mittwoch eine Schneise in den Schöndorfer Teich. Der ungewöhnliche Einsatz der Tierfreundinnen galt Schwan Friedrich. Die furchtlosen Frauen wollten für ihn auf dem bis dato immer noch fast zugefrorenen Teich eine Möglichkeit zum Schwimmen schaffen, die nicht in Ufernähe liegt.