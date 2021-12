Bei wunderbarem Winterwetter konnten Schlittschuh-Fans am vergangenen Wochenende ihre Runden auf der Weimarer Eisbahn drehen.

Eisvergnügen bei schönstem Winterwetter in Weimar

Weimar. „Weimar on Ice“ unter 2G-Regelung auf dem Theaterplatz.

Bei meistens wunderbarem Winterwetter konnten Schlittschuh-Fans am vergangenen Wochenende ihre Runden auf der Weimarer Eisbahn drehen. Am Einlass wird gewissenhaft überprüft, dass die Corona-Regelungen eingehalten werden. Bei „Weimar on Ice“ finden Erwachsene mit 2G-Regel Einlass. Bei Kindern ab dem Schuleintritt reicht der Nachweis über regelmäßige Schultests. Das Eisvergnügen auf dem Theaterplatz ist bis zum 5. Januar – mit Schließzeiten über die Feiertage – täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet.