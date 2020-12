Elektro-Rad für einen Bad Berkaer Ehrenamtler

Joachim Pluntke ist ab sofort nicht mehr nur auf seine Muskelkraft angewiesen, wenn er bis zu 70 Kilometer pro Woche für sein Ehrenamt zurücklegt: Der Wanderwegewart bekam am Donnerstag von der Stadtverwaltung Bad Berka ein langersehntes E-Bike übergeben. Vor rund einem Jahr hatte der 70-Jährige den Bürgermeister der Kurstadt, Michael Jahn (CDU), erstmals darauf angesprochen.

„Klimainvest“ heißt das Förderprogramm, das die Verwaltung schließlich ausfindig machte und das 7500 Euro auf das Bad Berkaer Konto brachte. Dafür bestellte die Kurstadt nicht nur das neue Gefährt für den Wanderwegewart, sondern gleich zwei weitere zur dienstlichen Nutzung der Verwaltungsmitarbeiter.

Diese können ihren Bedarf nach demselben Prinzip wie für die städtischen Elektro-Autos per PC in ein Kalenderprogramm eintragen, der letzte Nutzer des Tages ist für den Anschluss an die Lade-Steckdose im Innenhof des Rathauses verantwortlich. Der Auftrag für die drei E-Bikes blieb in der Stadt: Torsten Schäler vom ortsansässigen Radmarkt lieferte sie.

Joachim Pluntke dürfte die meisten Kilometer damit zurücklegen: Bisher war er auf dem rund 230 Kilometer umfassenden Wanderwege-Netz mit seinem privaten Fahrrad ohne Elektro-Unterstützung auf Tour. Neben Waldschäden durch den Klimawandel ist vor allem der zunehmende Vandalismus für ihn ein Dauer-Problem: Immer wieder verschwinden Wege-Beschilderungen oder werden demoliert.