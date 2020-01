Kranichfeld. Für die Zukunft der Bebauung am Sportplatz will Kranichfelds Stadtrat am Donnerstag Weichen stellen.

Entscheidung zu Kranichfelder Sportstätten

Die Sportstätten in der Zweiburgenstadt sind Thema in der nächsten öffentlichen Sitzung des Kranichfelder Stadtrates am Donnerstag, 30. Januar. So soll darüber informiert werden, welche Rolle die Sportstätten in Kranichfelds städtebaulichem Entwicklungskonzept einnehmen, das derzeit erarbeitet wird. Zudem liegt der Antrag zum Beschluss vor, die Wohnungen am Sportplatz sowie das Vereinsheim in das Sondervermögen des städtischen Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft zu übertragen. In einem anderen Themenfeld beschäftigt sich der Stadtrat außerdem mit der Aufwandsentschädigung für seine ehrenamtlichen Feuerwehrleute. Hier haben sich die landesweit geltenden Mindestsätze erhöht. Die Kranichfelder Satzung muss deshalb wie andernorts auch angepasst werden. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr im Seniorenclub im Baumbachhaus. Gleich zu Beginn besteht die Möglichkeit für interessierte Bürger, Fragen zu stellen.