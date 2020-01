Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfrischendes Kindertheater mit dem Räuber Hotzenplotz

Mit seinem Kinderstück vom „Räuber Hotzenplotz“ gastierte das Doncalli-Theater am Samstag in der Weimarhalle. Die Geschichte vom Raub der Kaffeemühle wurde von den Schauspielern des Doncalli-Theaters spannend in Szene gesetzt. Der Inhalt der Geschichte ist schnell erzählt: Kasperl und sein Freund Seppel beschließen, den Räuber Hotzenplotz zu fangen, da sie dies dem Wachtmeister Alois Dimpfelmoser nicht zutrauen. Und wer ihre Gewitztheit kennt, weiß: Am Ende hatten sie Erfolg. Geboten wurde ein temperamentvolles Schauspiel für die ganze Familie.