Gedenkveranstaltung an den Todestag von Jenny Fleischer-Alt vor dem Villa in der Belvedere Allee 6. Rechts am Haus die Gedenktafel.

Weimar. In der Belvederer Allee 6 erinnert eine Gedenktafel an die Bewohner des „Ghettohauses“ und ihr Schicksal

Erinnerung seit 20 Jahren

Vor 20 Jahren, am 27. Januar 2000, dem Holocaust-Gedenktag, wurde sie feierlich eingeweiht, die Gedenktafel am „Ghettohaus“, Belvederer Allee 6. Jahrzehnte war in Weimars Öffentlichkeit über die dunkle Seite dieses Hauses kaum etwas bekannt. Erst Christiane Webers Beitrag in der TLZ-Villenserie im Mai 1997 und die Publikation von Erika Müller / Harry Stein über „Jüdische Familien in Weimar“ 1998 belegten die schlimme Nutzung in der NS-Zeit. So entstand an der Bauhaus-Universität der Wunsch, den dort gepeinigten Menschen eine Gedenktafel zu widmen.

Einen ersten Vorschlag hatte die Kustodin Marlies Grönwald eingebracht. Ihr Anliegen griffen Lutz Scheider und der Verfasser dieser Zeilen Ende 1998 auf. Nach einem Brief an Rektor Gerd Zimmermann fanden wir rasch Zustimmung. Uns war zudem ein Schriftstück des NS-Oberbürgermeisters Otto Koch „An den Kreisamtsleiter Pg. Friedel“ zur Vorbereitung der Umsiedlungsaktion jüdischer Bürger bekannt geworden. Dort heißt es: „Die Juden müssen sich wohl gefallen lassen, auf engsten Raum zusammengepfercht zu werden.“ Dem war eine Liste aller damals noch in der Stadt lebenden jüdischen Mitbürger angefügt – ein erschütterndes Dokument.

Kein Bewohner des Hauses hat die Zeit des Faschismus überlebt, sie alle starben in KZ oder wählten gedemütigt und entrechtet den Tod.

Die Denktafel für das "Ghettohaus" in der Belvederer Allee 6 in Weimar. Foto: Rudolf Wendt

Die Vorschlage für die Textgestaltung wechselten zwischen der Hochschulleitung und uns. Der Metall-Gestalter Klaus Fleischmann führte den Auftrag aus. Bei der feierlichen Enthüllung würdigten Rektor Zimmermann, Bürgermeister Fritz Folger und der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde, Wolfgang Nossen, die Opfer. Unter den Teilnehmern sah ich das Weimarer Ehepaar Helmut und Leonore Glogowski: Er war als Lehrer an der Goetheschule bekannt und beliebt. Seine Frau berichtete, sie könne sich noch sehr gut „an die kleine Jüdin“, die Sängerin Jenny Fleischer-Alt, erinnern. Diese Worte der wohl einzigen Zeitzeugin sind mir unvergesslich.



20 Jahre sind vergangen. Die Tafel hält die Erinnerung wach. Im Buch zu den „Gedenktafeln in Weimar“ von Gitta Günther und Jürgen Postel wird sie abgebildet und erläutert. Drei Stolpersteine vor dem Grundstück sind hinzu gekommen.

Der Autor war langjähriger Vorsitzender der Freunde und Förderer des Stadtmuseums.