Ermittlungs-Interna per Messenger

Weimar Suspendierter Polizeibeamter steht in Weimar wegen des Verrats von Dienstgeheimnissen vor Gericht. Urteil am 21. Januar

Bestechlichkeit, Verrat von Dienstgeheimnissen, Verstoß gegen die Geheimhaltungspflicht - diese Vorwürfe gegen einen Polizisten, der im Weimarer Land lebt und in der Kulturstadt arbeitet, sind seit Montagvormittag Prozessgegenstand am Weimarer Amtsgericht. Der Fall erregt einiges öffentliches Interesse: Nicht nur, dass der Polizeibeamte ein relativ bekannter Mann ist. Bis zu seiner Suspendierung wegen des Verfahrens bearbeitete er die Fahrraddiebstähle in der Region und leitete viele Rad-Codierungsaktionen. Zusätzlich steht der Fall auch mit einem zweiten in Zusammenhang, der irgendwann ebenfalls vor Gericht landen wird und in dem es um entwürdigendes Verhalten der Polizei gegenüber einer Minderjährigen während einer Hausdurchsuchung gehen wird.

Sechs Stunden Zeit nahmen sich Richterin Inez Gloski und ihre beiden Schöffen am ersten von zwei angesetzten Verhandlungstagen, nur unterbrochen von kurzen Pausen zum Stoßlüften. Der Verteidiger suchte gezielt die Konfrontation mit der Staatsanwältin und einigen der Zeugen. Die Vorgeschichte und der Ablauf des Geschehens sind weitgehend geklärt, die Bewertung allerdings völlig offen.

Der 42-jährige Angeklagte war in seiner Freizeit regelmäßig mit einem Crepes-Stand unterwegs, und ein Bekannter aus der Nachbarschaft vermittelte ihm seine Schwester, damals Anfang zwanzig, als Verkaufshilfe. Der Familienvater und die lebenslustige junge Frau freundeten sich an und blieben per Messenger in Kontakt. Sie war bei der Polizei keine Unbekannte: aktenkundig als Cannabis-Konsumentin, Führerschein eingezogen, bis heute hat sie ihn nicht zurück. Das spielte in den Chats der beiden eine Rolle, dabei gab er schon erste Polizei-Interna preis. Sie fragte ihn beispielsweise nach den Dienstzeiten des Polizisten, der sie schon mehrfach beim Schwarzfahren erwischt hatte – und bekam Antworten.

Eines Tages fragte die junge Frau, ob der Beamte die Polizei-Dateien nach ihrer besten Freundin durchsuchen könnte. Aus Sorge, dass deren Leben komplett auf die schiefe Bahn geraten ist. „Ich habe einen Weg gesucht, wieder an sie ranzukommen“, sagte sie als Zeugin am Montag aus. Sie wollte die Mutter ihrer Freundin mit deren Verfehlungen konfrontieren, „damit wir gemeinsam einen Weg finden, sie aus der Scheiße wieder rauszuholen.“ Der Polizist rief die lange Liste aus der internen Datenbank auf, fotografierte den Monitor, schickte das Bild per Messenger. Später folgten Fotos einer Straftat aus Überwachungskameras, verbunden mit der Frage: Könnte das deine Freundin sein?

Die Chatprotokolle lassen die Vermutung zu, dass der Angeklagte als Gegenleistung sexuelle Gefälligkeiten forderte. Das allerdings verneint die junge Frau: Zumindest von ihrer Seite aus sei das nur „Flachs und Geigel“ unter Kumpels gewesen. Dass der fast 20 Jahre ältere Polizist sich in sie verguckt hatte, schmeichelte ihr, mehr nicht. Ein paar Fotos in Unterwäsche schickte sie ihm, mehr sei nie passiert. So auch beim dritten größeren Vorkommnis: Er bot ihr ein gestohlenes und nunmehr herrenloses Fahrrad zu günstigen Konditionen an, allerdings kam es nicht dazu, weil der Besitzer sich doch noch meldete.

Der Verteidiger des angeklagten Polizisten fuhr diverse juristische Geschütze auf: Zuerst bezweifelte er, ob die Beweismittel gegen seinen Mandanten rechtmäßig erlangt wurden und somit verwendet werden dürfen. Später beteuerte er, die junge Frau sei für den Polizisten eine „Informantin“ gewesen, die dieser im Gegenzug mit Fakten versorgte. „Nach meiner Auffassung ist das rechtmäßiges Polizeiverhalten“, so der Anwalt. „Einen Informanten muss man füttern, das ist ein Geben und Nehmen.“ Die Staatsanwältin hingegen nannte den Beamten „ein schwarzes Schaf“: „Über Chatverkehr kann man keine Ermittlungen führen, sondern mit ordnungsgemäßen Zeugenvernehmungen.“

Verrat von Dienstgeheimnissen kann mit einer Geldstrafe, in schweren Fällen aber auch mit bis zu fünf Jahren Haft geahndet werden. Das Urteil soll in der zweiten Verhandlung am 21. Januar fallen.