In Vippachedelhausen wird am Samstag Erntedank gefeiert.

Erntedankfest in Vippachedelhausen

Vippachedelhausen. Zur Feier in der Kleingartenanlage „Am Rittersborn“ gibt es am Samstag ein Programm mit Musik und Gottesdienst.

Die Kleingärtner und die Kirchengemeinde organisieren am Samstag, 25. Dezember, ein Erntedankfest in der Kleingartenanlage „Am Rittersborn“ in Vippachedelhausen. Los geht es 14 Uhr, eine halbe Stunde später ist der Auftritt des Kindergartens „Palmbergknirpse“ geplant. 16 Uhr folgt ein Gottesdienst zum Erntedank, den ebenfalls die Dorfkinder mit Pfarrerin Denise Scheel gestalten.

Für ein weiteres Highlight will die Frauen-Tanzgruppe aus Ramsla sorgen. Ab 18 Uhr folgt der gemütliche Ausklang an der Feuerschale. Imbiss, Getränke und Verkaufsstände mit Garten-Produkten runden das Programm ab.

