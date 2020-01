Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erstaufführung im Sinfoniekonzert

Eine Europäische Erstaufführung steht im Mittelpunkt des Sinfoniekonzertes des Orchesters der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar am Donnerstag, 30. Januar, 19.30 Uhr, in der Weimarhalle. Solistin im Oboenkonzert „Spirit of the Wild“ von Nigel Westlake ist Fanny Kloevekorn, die Leitung übernimmt Nicolàs Pasquet. Außerdem erklingen Rachmaninows „Sinfonische Tänze“ sowie die „Feuervogel“-Suite von Strawinsky. Eintrittskarten zu 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, gibt es bei der Tourist-Information Weimar sowie an der Abendkasse.