Falsche Polizisten in Weimar: Betrüger machen keine Beute

Weimar. Immer wieder melden Opfer den Besuch falscher Polizeibeamten, die Beute ergaunern wollen. Am Dienstag hatten es Betrüger wieder mit dieser Masche in Weimar probiert.

Als Polizisten haben sich am Dienstag zwei Männer in Weimar Nord ausgegeben, als sie am Nachmittag bei einer 88-jährigen Frau klingelten. Die vermeintlichen Polizisten berichteten von einer Festnahme nach einem Einbruch ganz in der Nähe. Nun seien sie auf der Suche nach Wohnungen, aus denen das Beutegut stammen könnte.

Zu ihrem Glück war die Seniorin äußerst wachsam; sie ließ die angeblichen Zivilpolizisten nicht aus den Augen und war auf der Hut.

So flog die Masche auf

Nachdem die Männer die Wohnung wieder verlassen hatten, fehlte aber das Handy der Frau, weswegen sie sich nunmehr bei der örtlichen Polizei meldete. Dadurch flog die Masche schließlich auf.

Ihr Telefon konnte die 88-Jährige schließlich zwischen zwei Sofakissen wiederfinden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.