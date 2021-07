Familienpicknick verbindet sich in Holzdorf mit Musikgenuss

Holzdorf. Die „Reihe Legende Holzdorf“ wurde am Wochenende um eine weitere Folge bereichert und wird im August fortgesetzt.

Streichquartette der Frühklassik erklangen bei einem musikalischen Familienpicknick, zu dem der Verein Grüne Wahlverwandten am Samstag in den Park des Landgutes Holzdorf eingeladen hatte. Es musizierte das „Ensemble Hofmusik Weimar“. Einmal mehr erwies sich der Buga-Außenstandort als lohnendes Ausflugsziel und lockte viele Besucher an.

Zum Naturerlebnis bei Führungen mit Thomas Bleicher und Bernhard Post gesellte sich für sie das musikalische Erlebnis mit Streichquartetten von Boccherini, Haydn und Mozart auf historischen Instrumenten. Die Veranstaltung fand in der Reihe „Legende Holzdorf“ statt. Erinnert wurde mit dem Konzert auch an die Pianistin Frieda Kwast-Hodapp, Gattin von Otto Krebs, die einst in Haus und Park musizierte.

Die nächste Veranstaltung der Reihe findet am Sonntag, 8. August, 18 Uhr, mit Vortrag, Führung und Musik statt. Winfried Arenhövel wird an einige Orte im Park mitnehmen, denen er in seinen Geschichten um Beno und die Holzdorfer Kunstschätze eine Erzählung hat zukommen lassen. Doch der Park des Landgutes ist auch ohne Veranstaltung immer einen Besuch wert. Die Cafeteria ist geöffnet und zwar Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr.