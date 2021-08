Familienimpfen mit und Impfen ohne Termin in Apolda

Sonderimpftag am Impfzentrum in der Stadthalle Apolda.

Apolda. Am Samstag lädt das Impfzentrum in der Stadthalle Apolda zum Familienimpfen für Minderjährige sowie zum Impfen von Erwachsenen ohne Termin ein.

Auch die Glockenstadt ist dabei, wenn es an diesem Wochenende thüringenweit wieder einen Familienimpftag sowie Impfen ohne Termin gibt. Das Impfzentrum in der Stadthalle Apolda hat dazu am Samstag in der Zeit von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr geöffnet.

Vom Organisator der Aktionen, der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT), heißt es, dass sich Kinder ab einem Alter von zwölf Jahren und Jugendliche gemeinsam mit ihren Familienangehörigen impfen lassen können und für die Minderjährigen der Impfstoff der Hersteller Biontech/Pfizer eingesetzt wird.

Für die Familienimpftage sei eine Anmeldung im Internet unter: www.impfenthueringen.de oder per Telefon unter: 03643/ 495 04 90 erforderlich, heißt es bei der KVT. Personen, die noch keine 18 Jahre alt sich, müssen mit mindestens einem Erziehungsberechtigten zum Impftermin erscheinen.

Erwachsene können sich am Samstag hingegen ohne Voranmeldung impfen lassen. Für sie steht zusätzlich das Corona-Vakzin von Johnson & Johnson zur Verfügung, das momentan als Einzelimpfung verabreicht wird.

Zusätzliche Informationen zur Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche im Internet unter: www.tmasgff.de/covid-19/impfen/kinder-und-jugendliche.