Fassadenprojektionen zu historischen Kriminalfällen

Weimar. Genius Loci Weimar sucht innovative Einreichungen für das Fassadenprojektionsfestival 2021, das im Herbst stattfinden wird.

Seinen 10. Wettbewerb für Fassadenprojektionen hat Genius Loci Weimar ausgelobt: Gesucht sind wiederum innovative Einreichungen für das Projektionsfestival 2021. Im Vorjahr hatte das Festival pandemiebedingt nicht stattfinden können. Doch die Wettbewerbsproduktionen aus 2020 sind nicht verloren, betont das Team um Festivalleiter Hendrik Wendler. Diese sollen während des Festivalwochenendes an Marstall, Goethe- und Schiller-Archiv und Altenburg zur Premiere kommen. Außerdem werde für das Ensemble Bastille erstmalig, für die Altenburg erneut ein Wettbewerb ausgerufen.

Zum Festival 2021 werden dieses Jahr also zum ersten Mal gleich fünf Gewinnerarbeiten an vier Orten präsentiert werden. „Wir freuen uns auf diese spannende Jubiläumsedition, – ein klares, positives Signal aus Thüringen und Deutschland an die Kreativwirtschaft!“, unterstreicht Hendrik Wendler. Das Jahresthema lautet „True Crime“, wahre Kriminalfälle aus Weimars Geschichte. In der Stadt wurde so mancher Kulturkampf ausgefochten, und in Weimars Kerkern und Häusern saßen tragische Gestalten: In seiner 10. Wettbewerbsedition widmet sich Genius Loci dieser düsteren Seite Weimars und beginnt den Festival-Rundgang 2021 an der Bastille, wo auch die junge Dienstmagd und Kindermörderin Johanna Catharina Höhn vermutlich bis zu ihrer Enthauptung eingekerkert war. Der Rundgang geht weiter an der Südfassade des barocken Stadtschlosses zum Marstall mit seinen ehemaligen Gestapo-Kellern, hinauf zum Goethe-Schiller-Archiv und schließlich zur Altenburg, wo Franz Liszt den jungen Richard Wagner versteckte, der nach dem gescheiterten 1849er Maiaufstand in Sachsen als Revolutionär, Terrorist und Umstürzler steckbrieflich gesucht wurde.

Bis zum 6. Juni können Bewerberinnen und Bewerber einen 30-sekündigen Videoclip für die Projektion auf eines der diesjährigen Gebäude, die Bastille und die Altenburg einreichen. Die Gewinnerarbeiten werden auf dem Genius Loci Festival im Herbst 2021 in Weimar zur Uraufführung kommen.

Genius Loci Weimar ist auch in diesem Jahr wieder auf der Suche nach dem ganz speziellen Geist der ausgesuchten Orte und einer überzeugend atmosphärischen, aber auch gerne experimentellen Bildsprache und Dramaturgie. Die beiden Preisträger erhalten ein Preisgeld in Höhe von je 15.000 Euro für die Realisierung einer fünfminütigen hochaufgelösten, audiovisuellen Produktion, die während des Festivals an der jeweiligen Fassade präsentiert wird.

www.genius-loci-weimar.org/wettbewerb.html