Fast 50 Liter Lebenssaft aus Blankenhain

Blankenhain. Eine erfolgreiche Blutspende-Aktion in Zusammenarbeit mit dem DRK starteten unlängst die Mitarbeiter der Helios-Klinik Blankenhain.

Auf große Resonanz traf ein Aufruf der Helios-Klinik Blankenhain zu einer Blutspende-Aktion: Fast 50 Mitarbeiter nutzten in dieser Woche die Möglichkeit, eine gute Tat zu vollbringen. Jeder von ihnen spendete einen halben Liter Blut, so dass insgesamt fast 25 Liter der lebensnotwendigen Flüssigkeit zusammenkamen.

Die Aktion hatte die Klinik gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz ins Leben gerufen, um Engpässen in der Versorgung während der Corona-Pandemie vorzubeugen. „Ich freue mich sehr, dass sich unsere Mitarbeiter so zahlreich beteiligt haben“, sagte Klinikgeschäftsführerin Yvette Hochheim, die auch selbst zu den Spendern gehörte. „Wir sind von der positiven Resonanz begeistert“, so Claudia Widder vom DRK.

Alle Blutspender konnten sich über ein Geschenk und einen frisch zubereiteten Smoothie freuen. Die Aktion kam so gut an, dass sie im nächsten Jahr auf jeden Fall wiederholt werden soll.