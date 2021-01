Faust-Maske musste nachbestellt werden

Ins Schwarze getroffen hat Weimars Marketing-Gesellschaft mit ihrer Alltagsmaske samt Goethe-Zitat. Sie waren deshalb aber schneller ausverkauft, als alle Vorgänger-Motive und als die Weimar GmbH erwartet hatte. Die Masken wurden deshalb neu geordert und sollen in der kommenden Woche wieder verfügbar sein. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Auf der Maske ist die erste Zeile dem Satz des Theaterdirektors im Prolog zu Goethe Faust 1 zu sehen: „Der Worte sind genug gewechselt, Laßt mich auch endlich Taten sehn! Indes ihr Komplimente drechselt, Kann etwas Nützliches geschehn.“

Die Masken sind zweilagig, leicht, sorgen mit einem Flexiband für komfortablen Sitz und sind bei 60 Grad waschbar. Im Nahverkehr und beim Einkauf sind sie nach den aktuellen Corona-Regeln derzeit nicht nutzbar.

